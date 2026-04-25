Galeria Dez anos do impeachment: como a Câmara abriu caminho para a saída de Dilma Rousseff O dia 17 de abril de 2026 marcou os dez anos da sessão em que a Câmara dos Deputados deu aval à abertura do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Na ocasião, o placar foi de 367 votos favoráveis e 137 contrários, em uma votação longa e marcada por discursos intensos e episódios polêmicos, que iniciaram o processo de afastamento da chefe do Executivo. Ao longo de mais de sete horas, parlamentares se revezaram na tribuna, protagonizando um dos momentos mais emblemáticos Por Flipar

Marcelo Camargo/Agência Brasil