Galeria Registro inédito no século: planta rara Justicia dasyclados é encontrada em reserva de Petrópolis Uma espécie vegetal considerada rara voltou a ser registrada após mais de um século sem ocorrências documentadas. A Justicia dasyclados foi identificada na Reserva Biológica de Araras, unidade de conservação localizada em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente. O registro foi realizado pela guarda-parque e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Vanessa Cabral, e representa apenas a segunda ocorrência oficial da espécie Por Flipar

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