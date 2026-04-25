Galeria Como surgem as gotas de orvalho e por que aparecem nas plantas O orvalho é a umidade que se condensa em forma de gotas sobre superfícies frias, especialmente à noite. Ele surge quando a temperatura do solo cai abaixo do ponto de orvalho do ar. Esse fenômeno ocorre principalmente nas madrugadas e nas primeiras horas da manhã, sendo mais comum em noites claras e sem vento, que favorecem o resfriamento do solo. Por Flipar

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