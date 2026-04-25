Ludmilla comemora 31 anos com surpresa de Brunna Gonçalves

Brunna também usou as redes sociais para homenagear a esposa. A dançarina compartilhou uma foto em que aparece ao lado da aniversariante e escreveu uma mensagem: “Hoje é o dia do meu amor em forma de pessoa. Ludmilla é alegria, é força, é honestidade, é lealdade, é família, é risada, é trabalho, ao mesmo tempo que é furacão é calmaria, é aquela pessoa que só de você ter por perto tem o poder de melhorar seu dia. Que privilégio ter isso todos os dias ao meu lado. A nossa história tem muita parcer
A cantora também recebeu uma homenagem da mãe, Silvana Oliveira, nas redes sociais. Ela compartilhou fotos ao lado da filha e escreveu um texto: “Minha filha, hoje você faz 31 anos, e passa um filme na minha cabeça de tudo o que vivemos e enfrentamos juntas para chegar até aqui. Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, da mãe carinhosa e dedicada que é, e da filha que me inspira todos os dias e me mostra o quanto acertei ao te criar”. Ludmilla também tem outros motivos para comemorar, j
Saiba mais, a seguir, sobre Ludmila Oliveira da Silva. Nascida em 24 de abril de 1995, no Rio de Janeiro, ela é uma cantora e compositora vencedora do Grammy Latino, conhecida como a “Rainha da Favela”, por diversas músicas de sucesso e por ter criado o projeto “Numanice”.
Ludmilla é filha de Silvana Oliveira e de Luiz Antônio Silva, que foi preso quando ela ainda era bebê, e foi criada em meio a dificuldades financeiras pela mãe, com apoio da família. Após o sucesso na música, Ludmilla chegou a ajudar financeiramente o pai, mas em 2021 obteve uma medida protetiva contra ele após denunciá-lo por extorsão.
Ela começou a cantar aos oito anos de idade em rodas de pagode e iniciou sua carreira musical em 2012, quando passou a se apresentar sob o nome artístico MC Beyoncé. Nessa época, começou a ganhar destaque no cenário do funk carioca e uma das suas primeiras músicas que estourou no país foi o funk 'Fala Mal de Mim'
Após adotar Ludmilla como nome artístico, assinou contrato com a gravadora Warner Music Brasil e lançou seu álbum de estreia, intitulado 'Hoje', em 2013. O projeto contou com uma série de singles bem-sucedidos, como 'Sem Querer', 'Hoje', 'Fala Mal de Mim' e 'Te Ensinei Certin'.
Seu segundo álbum, lançado em 2016, também gerou vários singles de sucesso como 'Bom', 'Sou Eu' e 'Cheguei' e lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Em 2019, Ludmilla lançou seu primeiro álbum ao vivo, intitulado 'Hello Mundo', que também recebeu uma versão em estúdio, de onde saíram canções como 'Favela Chegou', 'A Boba Fui Eu' e 'Invocada', e foi certificado como platina dupla pela Pro-Música Brasil.
O projeto 'Numanice', que contou apenas com canções de pagode, representou uma virada estratégica na carreira da cantora e ajudou a impulsionar e reposicionar o gênero nas plataformas digitais, ao conectá-lo com novas audiências. A partir desse projeto, foram lançadas várias produções derivadas, como o álbum ao vivo 'Numanice: Ao Vivo', o quarto álbum de estúdio 'Numanice 2', que lhe rendeu um Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode, e o registro ao vivo 'Numanice 2: Ao Vivo'.
Outro destaque da carreira da cantora é o projeto 'Lud Session', que já contou com participações de Xamã, Luísa Sonza, Gloria Groove e IZA. O projeto apresenta releituras em formato acústico e mais próximo do público. Com a iniciativa, ela ajudou a popularizar as live sessions no Brasil.
Ludmilla é considerada uma das maiores cantoras negras do Brasil. Ela também se tornou a primeira artista negra latino-americana a ultrapassar a marca de dois bilhões de reproduções na plataforma de streaming Spotify. Ela, inclusive, se apresentou no Coachella, um dos festivais de música mais famosos do mundo.
Ludmilla foi indicada a diversos prêmios ao longo de sua carreira e conquistou importantes reconhecimentos na música, incluindo o Grammy Latino, o MTV Europe Music Awards e o BET Awards, além de vitórias em premiações nacionais como o Prêmio Multishow de Música Brasileira, o MTV Millennial Awards Brasil e o Melhores do Ano. Também recebeu reconhecimento por suas ações filantrópicas e foi agraciada com a Medalha Pedro Ernesto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, após mobilizar uma campanha qu