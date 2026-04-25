Celebridades e TV Terreno de Zeca Pagodinho vira horta e beneficia moradores de Duque de Caxias Em 2025, um terreno de cerca de 8 mil metros quadrados que antes era utilizado como pastagem, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, passou por uma transformação significativa. O espaço foi disponibilizado pelo cantor Zeca Pagodinho para a implantação da Horta Urbana Xerém I, a primeira iniciativa comunitária desse tipo na região. Em pouco tempo, os resultados chamaram atenção. Apenas três meses após o início das atividades, mais de uma tonelada de alimentos já havia sido Por Flipar

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