Entretenimento Gírias curiosas usadas em diferentes estados do Brasil Ricas em regionalismo, as gírias brasileiras refletem a identidade e o cotidiano de cada estado espalhado pelo nosso país. Descubra agora expressões típicas que traduzem o jeito de viver em diferentes partes do Brasil, unindo tradição e criatividade linguística. Por Flipar

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