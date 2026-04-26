Estilo de Vida Saiba quantos passageiros cabem no ônibus mais longo do mundo Com as grandes cidades cada vez mais lotadas, ideias ousadas de urbanismo começam a sair do papel. Projetos futuristas propõem desde cidades flutuantes até estruturas verticais autossuficientes, desafiando os limites da engenharia moderna. Por Flipar

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