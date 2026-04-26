Galeria Tipos diversos de feijão: mais variedade do que a maioria pensa Versátil e presente no dia a dia do brasileiro, o feijão vai muito além do básico arroz com feijão. Existem diversas variedades do grão, cada uma com sabor, textura e usos diferentes, o que abre espaço para pratos criativos e cheios de personalidade no cardápio. Por Flipar

Reprodução TV Globo