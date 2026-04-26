Galeria Alemã Heidelberg tem passado medieval e tradição universitária Às margens do rio Neckar, Heidelberg encanta com seu charme histórico e acadêmico. Lar da universidade mais antiga da Alemanha, a cidade preserva um centro medieval que resistiu ao tempo e hoje é reconhecido como patrimônio cultural. Por Flipar

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