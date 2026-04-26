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Os animais mais lentos do planeta

Conhecida por sua lentidão, a tartaruga também pode surpreender. Um vídeo recente viralizou ao mostrar o animal andando de skate dentro de casa, chamando a atenção até de um gato que observava curioso as manobras.

Por Flipar
Reprodução rede social

A tartaruga demonstrou habilidade para deslizar no brinquedo pela casa . E o post alcançou mais de 50 milhões de visualizações. 'Agora sei por que tartaruga é um bicho tão lento', brincou um internauta, insinuando que, na verdade, o animal é perfeito para o skate.

Reprodução rede social

As tartarugas são referências quando se trata de lentidão no mundo animal porque andam a 0,040 km/h. Como o casco a protege de predadores, a espécie não necessita correr.

A tartaruga pode viver até 150 anos. A espécie é onívora, ou seja, se alimenta tanto de plantas como de animais. Veja os animais que, além da tartaruga, são considerados os mais lentos do mundo.

Fernando Frazao/Agencia Brasil

Bicho-preguiça- Esse mamífero tem 6 espécies conhecidas no mundo, com uma velocidade média de 0,20 km/h.

Nelson R de Lima wikimedia commons

Tem hábitos alimentares restritos e dorme cerca de 14 horas por dia. Considerado extremamente dócil, infelizmente, está ameaçado de extinção.

Wilkimages por pixabay

Peixe-boi- Conhecido como 'vaca marinha', esse mamífero aquático tem 4 espécies no mundo. Atinge velocidade máxima de 5 km/h.

Flickr Edward Blackshaw

O peixe-boi é um animal solitário, mede até 4 metros, pode pesar 800 quilos, e, de acordo com os biólogos, corre risco de extinção.

Motokoka/Wikimedia Commons

Cavalo-marinho- Esses peixes são lentos devido à sua estrutura corporal complexa, nadando verticalmente. Atinge apenas 0,09 km/h. Pode medir até 30 cm e pesar até 100 gramas

Youtube/CLICK PLANETA TERRA

Na gestação são os machos que carregam os filhotes. Há mais de 50 espécies que compartilham essa característica única. São animais carnívoros que se alimentam com alguns crustáceos e moluscos.

Youtube/ CLICK PLANETA TERRA

Estrela-do-mar- O equinodermo é um dos animais marinhos mais lentos, atingindo 0,09 km/h. Possui 5 braços, é carnívora, mas também se alimenta de algumas algas e matérias orgânicas.

wikimedia commons Igor Alexandre Souza

Com mais de 2.000 tipos, elas se deixam levar pelas correntes oceânicas, não sendo feitas para percorrer longas distâncias.

Mondfeuer/Pixabay

Caracol de jardim- Este molusco terrestre é extremamente lento, movendo-se a 0,050 km/h. Existem mais de 20.000 espécies descritas dele, e uma curiosidade é que não possui audição. Pode ser criado em cativeiro.

adina voicu pixabay

Os caracóis são herbívoros que gostam de hibernar, preferindo a sombra em zonas úmidas mediterrâneas. Hermafroditas incompletos, precisam de um parceiro para a cópula.

claude alleva pixabay

Lóris ou macaco lento- O único primata peçonhento, é 'veloz' entre os animais lentos, alcançando até 2 km/h. O que ele tem de fofo na aparência, tem de perigoso. Esconde em sua saliva e nas patas um veneno perigoso.

Aprisonan - wikimedia commons

É encontrado no Subcontinente indiano, Sudeste asiático, China e no Arquipélago Malaio. Pequeno e leve, enfrenta grave perigo de extinção devido à destruição do habitat.

Kalyan Varma wikimedia commons

Galinhola americana- Habitante dos bosques da América do Norte, é a ave mais lenta do mundo, voando entre 5 km/h e 8 km/h. Prefere estar no solo e migra de noite.

guizmo_68 wikimedia commons

Gosta de áreas arborizadas, tem um bico extremamente longo e usa pra buscar minhocas (que são o principal alimento da espécie)

Spangineer ( wikimedia commons

Corais- Apesar de não parecerem animais, esses cnidários formam 25 % da diversidade marinha. Parecem imóveis, mas fazem lentamente sua migração.

Amgauna - Wikimédia Commons

Podem construir colônias e formar recifes. Possuem uma beleza única, que os destaca como elementos decorativos no mar.

Imagem de Lisa por Pixabay

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