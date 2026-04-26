Previna-se e elimine os cupins de casa; praga caseira tem vários tipos

Cupins são insetos sociais da ordem Isoptera, pertencentes ao gênero Reticulitermes e outros. Originam-se de áreas tropicais e subtropicais.
Os cupins têm corpos moles e antenas retas. Eles vivem em colônias subterrâneas ou dentro da madeira e possuem asas apenas na fase reprodutiva.
A reprodução dos cupins ocorre durante o período de revoada (normalmente na primavera). A rainha pode gerar milhares de ovos por dia, perpetuando a colônia por anos.
Eles consomem celulose, presente em madeira e papel, comprometendo estruturas. Além disso, vivem em colônias grandes e trabalham continuamente, o que acelera os danos.
Cupins preferem madeiras macias como pinus, eucalipto e compensados, ricas em celulose e com baixa resistência natural.
Lugares úmidos, escuros e com madeira exposta, como porões, telhados e móveis, são ideais para cupins. Por isso, são os mais infestados.
Cupins (insetos) - Flickr Bill Laine
Para evitar os cupins, use madeiras tratadas, mantenha ambientes secos e aplique barreiras químicas ou físicas nos imóveis.
Formigas aladas, besouros da madeira e carunchos são frequentemente confundidos com cupins. Veja as diferenças entre eles.
Formigas têm antenas dobradas em “L”; cupins têm antenas retas. Formigas têm cintura fina e estreita; cupins têm cintura larga e uniforme .As asas das formigas são desiguais (as dianteiras maiores); as dos cupins são iguais.
Besouros têm corpos cilíndricos e duros; cupins têm corpos macios e alongados. Besouros perfuram madeira para depositar ovos; cupins consomem a madeira. Besouros deixam furos pequenos e pó fino (serragem); cupins deixam galerias internas e resíduos parecidos com pó de café.
Carunchos atacam grãos e alimentos armazenados; cupins atacam madeira. Carunchos medem 2 a 5 mm; cupins são maiores.Carunchos danificam alimentos e embalagens; cupins causam danos estruturais em madeira.
Existem várias formas de combater os cupins. A mais comum é com Inseticidas contra cupins - específicos para penetrar na madeira e alcançar colônias ocultas. Eles têm ação residual prolongada e podem ser líquidos, em pó ou iscas tóxicas.
Outra forma é usando iscas com alimento misturado com substâncias tóxicas. As operárias levam o veneno de volta à colônia, contaminando outros cupins, incluindo a rainha.
O processo é lento, permitindo que a toxina se espalhe por toda a colônia antes de matar os cupins, garantindo uma eliminação eficaz. As iscas são instaladas em locais estratégicos, como ao redor da estrutura infestada ou em áreas propensas a ataques.
Uma boa ventilação ajuda a evitar cupins ao manter os ambientes secos, pois eles precisam de umidade para sobreviver e construir suas colônias.
A limpeza das calhas também impede o acúmulo de água e infiltrações que podem umedecer a madeira e atrair cupins subterrâneos para a estrutura.