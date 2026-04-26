Confira os rios mais importantes e famosos da Europa

RIO SENA - Um dos símbolos de Paris, o Sena é um dos mais famosos e importantes da Europa. Ele é um dos pontos turísticos de maior projeção da capital francesa, dividindo a cidade em dois lados: a rive gauche e a rive droite.
O Sena tem 776 km desde Meseta de Langres, em Côte d'Or até o Canal da Mancha. Sobre ele existem 37 pontes muito apreciadas por moradores e visitantes.
Nas Olimpíadas deste ano em Paris , o Sena foi local de algumas provas e alvo de queixas por causa da poluição. A competição de triatlo, por exemplo, chegou a ser adiada por causa da má qualidade da água. A informação foi de que a chuva levou esgoto para o rio. Quando o tempo firmou, os atletas puderam entrar nas águas para participar das provas.
RIO TÂMISA - Localizado na Inglaterra, em Londres. O rio é utilizado há 2 mil anos e até hoje simboliza um marco para Londres. Com 346 km de extensão, é o maior rio inteiramente em solo inglês e o segundo maior de todo o Reino Unido. Além de Londres, esse rio banha cidades do Sul da Inglaterra, como Oxford, Eton, Wallingford, Reading e Windsor e deságua no Mar do Norte.
Em 1858 recebeu o apelido de ''o grande fedor'' por causa da poluição e do forte cheiro. Atualmente, é considerado o mais limpo do mundo entre os que cruzam uma grande metrópole e próprio para prática de esporte e pesca. O rio conta com 121 espécies de peixes, inclusive o salmão, um dos mais sensíveis à poluição.
Em toda a sua extensão, o Rio Tâmisa é cortado por cerca de 100 pontes, sendo 12 delas apenas em Londres. Entre as pontes mais famosas, estão a London Bridge e a Tower Bridge.
RIO VOLGA - Fica na Rússia, tem 3.688 km de extensão e é o maior rio do continente europeu. Das grandes cidades do país, ele banha Ulianovsky, Samara, Kazan, Novgorod, Tver, Yaroslavl, Saratov e Astrakhan. Mais de 1.000 rios menores correm para ele.
A região do Volga é rica em recursos de petróleo e gás natural. O rio facilita o transporte e também fornece água para as indústrias localizadas ao longo de suas margens. Além disso, é importante para a indústria de pesca, pela grande quantidade dos peixes mais diversos.
Com cruzeiros fluviais, o Rio Volga é um destino de turistas. No entanto, no inverno, ele costuma congelar completamente, e devido ao clima mais frio, sua parte norte congela um mês e meio antes do sul.
RIO DANÚBIO - Nasce na Floresta Negra, em território alemão, possui 2.850km de extensão até desaguar no Mar Negro. É o segundo maior rio do continente europeu.
O rio é divisa natural de 10 países europeus: Alemanha, Eslováquia, Croácia, Bulgária, Moldóvia, Áustria, Hungria, Servia, Romênia e Ucrânia e corta importantes cidades, como Ulm, Ingolstadt, Ratisbona, Linz, Viena, Bratislava, Budapeste, Novi Sad, Belgrado, Ruse, Braila e Galati.
O Danúbio é a principal rota turística europeia pela ligação entre distintos lugares no continente e,por isso, o rio é considerado uma importante fonte de renda.
RIO RENO - Nasce nos Alpes, região leste do território suíço, e desagua no Mar do Norte. Com1.233 km de comprimento, atravessa grande parte do continente europeu de sul a norte.
O rio banha Suíça, Áustria, Liechtenstein, Alemanha, França e Holanda. Logo, serve como uma fronteira natural e elo entre estas nações e ajuda no comércio e turismo. Historicamente, foi um local usado estrategicamente por militares, durante os tempos romanos e na Segunda Guerra Mundial.
O Reno serve como principal caminho para importação e exportação de produtos para os países que o cercam. Um terço de toda a produção química do planeta é fabricado nas proximidades dele. Carregamentos de carvão, ferro, aço, madeira, petróleo e outras matérias-primas passam diariamente pelo rio.
RIO RÓDANO - Nasce na Suiça e deságua na França. Com mais de 800km de extensão, o rio percorre 290 km na Suíça, e cerca de 545 km em território francês. Ele atravessa o Lago de Genebra.
O Ródano é de extrema importância histórica desde a Antiguidade, pois foi rota do comércio e meio de propagação de cultura e costumes para vários povos mediterrâneos e europeus.
O Vale do Ródano é uma importante região produtora de vinho no sudeste da França. A bebida é uma das mais consumidas no mundo. Logo, é de extrema importância para exportação e importação.