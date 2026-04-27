Entretenimento Bolinhas de gude: origem, tradições e formas de jogar A bolinha de gude é um brinquedo antigo e muito conhecido em várias partes do mundo. Essas bolinhas são pequenas esferas feitas de vidro, pedra ou metal, usadas em brincadeiras que envolvem habilidade e precisão. No Brasil, ela recebe diversos nomes, como fubeca, bila, bolita ou carambolinha. Além de divertida, essa brincadeira ajuda no desenvolvimento da coordenação motora e da concentração. Por isso, atravessa gerações e continua sendo a brincadeira preferida de muitas pessoas durante a infânc Por Flipar

Wikimedia Commons / José Reynaldo da Fonseca