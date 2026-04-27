Estilo de Vida O que é lycra e por que ela está presente em tantas roupas O elastano, também conhecido como lycra, é um tipo de tecido que muitas pessoas escolhem usar devido à sua capacidade de se ajustar ao corpo com conforto e precisão, além de combinar flexibilidade e leveza. Por isso, é utilizado na confecção de diferentes tipos de roupas, como calças, meias-calças, maiôs, sungas, cintas e biquínis. Mas o que é exatamente esse tecido? Trata-se de uma fibra sintética de alta elasticidade, produzida a partir de derivados do etano, que se tornou essencial na indústr Por Flipar

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