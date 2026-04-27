Galeria Palmeira-das-Canárias: a espécie imponente que se destaca pelo tronco escamoso e copa exuberante A palmeira do gênero Phoenix, reúne espécies ornamentais bastante conhecidas, usadas em paisagismo urbano e jardins ao redor do mundo. Entre elas, a Palmeira-das-Canárias (Phoenix canariensis) se destaca pelo porte imponente e pela copa volumosa. Sua presença costuma valorizar avenidas, praças e áreas litorâneas. Por Flipar

arquivo pessoal Mônica Sá