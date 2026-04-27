Animais A gorila que virou lenda: Fatou faz 69 anos e se torna símbolo da longevidade em cativeiro A gorila Fatou se tornou um símbolo raro da longevidade animal e o Zoológico de Berlim tratou de marcar seus 69 anos com uma celebração especial compartilhada com o público por meio de imagens nas quais ela aparece degustando uma cesta repleta de vegetais frescos. Na natureza, a expectativa de vida desses animais raramente ultrapassa os 50 anos, mas a permanência em cativeiro permitiu que ela estabelecesse um recorde absoluto de longevidade, consagrando-se como a gorila mais velha do mundo pelo Por Flipar

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