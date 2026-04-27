Galeria Megaprojeto: ponte suspensa de 2,7 km no sul do Chile vai ligar ilha ao continente pela primeira vez No extremo sul do território chileno, o Ministério de Obras Públicas vem coordenando uma das intervenções de engenharia mais ambiciosas da América Latina: a construção do Puente Chacao. Este projeto monumental visa estabelecer a primeira conexão terrestre definitiva entre o continente e a Ilha Grande de Chiloé, encerrando um longo histórico de isolamento e dependência exclusiva do transporte por balsas. Com cerca de 2.750 metros de extensão e posicionada sobre o Canal de Chacao, a estrutura surg Por Flipar

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