Ministro do STF Flávio Dino propõe endurecer penas para crimes no Judiciário

Outro ponto defendido por Dino é a adoção de regras que determinem o afastamento imediato do cargo assim que a denúncia for aceita pela Justiça. Em caso de condenação definitiva, a proposta prevê a perda automática da função, sem necessidade de etapas adicionais. Por fim, ele propõe a criminalização de atos que tenham como objetivo impedir, dificultar ou retaliar o andamento de processos e investigações. A ideia é que esse tipo de conduta seja punido independentemente de estar vinculado a organi