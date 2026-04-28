Galeria Com faixas coloridas, a ágata parece uma obra feita pela natureza A ágata pertence ao grupo das calcedônias e é uma variedade de quartzo formada por camadas microscópicas de sílica. Muito apreciada em adornos e joias, destaca-se, assim, pelos desenhos naturais de faixas coloridas que tornam cada peça única. Por Flipar

Arquivo pessoal Mônica Sá