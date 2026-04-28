Galeria Código Morse: a invenção inaugurou a era da comunicação instantânea de longa distância No dia 27 de abril de 1791 nasceu Samuel Finley Breese Morse, americano responsável por uma das mais influentes invenções da história das comunicações, o Código Morse. Criado no século 19, esse sistema de transmissão de mensagens por meio de sinais curtos e longos, os famosos pontos e traços, representou uma revolução ao permitir que informações viajassem a longas distâncias quase instantaneamente. Em um mundo ainda dependente de mensageiros e correspondências físicas, a ideia de codificar palav Por Flipar

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