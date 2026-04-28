Artes Cairo: a jornada da capital das capitais revelada em atrações imperdíveis O Cairo é uma das cidades mais vibrantes do mundo, onde tradição e modernidade se encontram em cada esquina. Conhecida como a “Mãe do Mundo”, abriga monumentos milenares e uma vida urbana intensa que fascina visitantes. As pirâmides de Gizé, o Museu Egípcio e o Rio Nilo são apenas alguns dos ícones que revelam sua importância histórica e cultural. O contraste entre mercados tradicionais e avenidas modernas mostra a diversidade da capital do Egito. A cidade é também um centro religioso, político Por Flipar

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