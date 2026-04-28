Galeria Deserto Branco: a joia rara que revela um dos cenários mais fascinantes do Egito O Deserto Branco, localizado na região de Farafra, é um dos cenários mais impressionantes do Egito e atrai visitantes de todo o mundo. Suas formações rochosas de giz criam paisagens surreais, lembrando esculturas naturais moldadas caprichosamente pelo vento e pela areia. A beleza única do lugar contrasta com o céu azul intenso e o silêncio profundo do deserto. Além de ser um espetáculo visual, o Deserto Branco guarda importância geológica e histórica para o país. As rochas esculpidas ao longo de Por Flipar

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