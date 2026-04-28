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Bronx reúne história e atrações em distrito multicultural de Nova York

O Bronx, bairro em Nova York, vai muito além dos estereótipos. Multicultural e cheio de identidade, o distrito carrega uma história rica, moldada por diversas transformações ao longo do tempo.

Por Flipar
Reprodução do Flickr Adam E. Moreira

Embora hoje seja amplamente reconhecido por sua cena cultural pulsante e por ter sido o berço de movimentos artísticos de impacto global, sua história tem início muito antes da modernidade.

Reprodução do Flickr Leonardo

Em 1639, o sueco Jonas Bronck se estabeleceu na região com uma fazenda, e o rio ao lado de sua propriedade passou a ser conhecido como Bronck’s River - nome que, por extensão, acabou batizando o distrito inteiro.

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Durante o século 19, o Bronx passou de uma área predominantemente rural para um território em acelerada urbanização. A construção de pontes e ferrovias aproximou o distrito de Manhattan, impulsionando sua integração ao restante da metrópole.

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Com a chegada de imigrantes vindos da Irlanda, Alemanha, Itália e do leste europeu, a região rapidamente se diversificou, recebendo posteriormente ondas significativas de porto-riquenhos, dominicanos, afro-americanos e comunidades caribenhas.

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Essa pluralidade é uma das características centrais da identidade do Bronx: um lugar onde diferentes culturas se entrelaçam e convivem, refletindo-se na gastronomia, na música, na arte e no cotidiano do distrito.

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O auge da urbanização no início do século 20 trouxe prosperidade, mas também desafios. Edifícios residenciais se multiplicaram, o sistema de metrô expandiu-se até o distrito e bairros inteiros ganharam vida.

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Nos anos 1970, jovens do Bronx, especialmente nos bairros do South Bronx, criaram uma forma de expressão que unia música, dança e arte urbana, dando origem ao hip-hop, um movimento que hoje é um fenômeno global.

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Além de seu impacto cultural, o Bronx abriga importantes instituições e atrações turísticas. O Zoológico do Bronx, um dos maiores zoológicos urbanos do mundo, é um dos grandes orgulhos locais, oferecendo uma impressionante variedade de espécies e programas de conservação reconhecidos internacionalmente.

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Nas proximidades fica o New York Botanical Garden, um vasto jardim botânico que preserva milhares de espécies de plantas e ainda realiza exposições e pesquisas científicas.

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Outro destaque é o Yankee Stadium, casa do New York Yankees, um dos times mais famosos da história do beisebol. Assistir a uma partida ali é mais do que um evento esportivo, é participar de um ritual profundamente enraizado na cultura americana.

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O distrito também reserva espaços para quem busca arte e memória. O Museu de Artes do Bronx é um importante centro de arte contemporânea, frequentemente destacando artistas de comunidades sub-representadas.

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Já o Grand Concourse, uma das avenidas mais emblemáticas do Bronx, apresenta uma impressionante coleção de prédios no estilo art déco, testemunhos arquitetônicos da efervescência do início do século 20.

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A área da Avenida Arthur, por sua vez, é conhecida como a verdadeira “Little Italy” ('Pequena Itália') de Nova York, preservando padarias e restaurantes tradicionais italianos que resistem há gerações.

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Nos últimos anos, o Bronx tem passado por um processo de revitalização, com investimentos em parques, áreas públicas e habitação.

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O icônico Rio Bronx foi alvo de projetos de recuperação ambiental, devolvendo à população espaços ao ar livre que haviam sido degradados ao longo do tempo.

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O distrito também vive um florescimento gastronômico, com restaurantes que celebram a diversidade cultural da região - da comida latina à caribenha, da italiana à africana.

Reprodução do Youtube

Repleto de história, resiliência e criatividade, o Bronx é um distrito que desafia estereótipos e se reinventa continuamente.

Imagem por Pixabay

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