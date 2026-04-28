Galeria Plantas que podem intoxicar humanos exigem atenção no dia a dia Algumas plantas possuem substâncias tóxicas capazes de causar irritações, intoxicações e até consequências mais graves. Por isso, é importante identificá-las e tomar cuidados, assim, ao manuseá-las. Por Flipar

Krzysztof Ziarnek, wikimedia commons