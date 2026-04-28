Galeria Alimentos que estimulam a queratina e fortalecem cabelos e unhas A queratina é uma proteína essencial para cabelos, unhas e pele. Por isso, a alimentação pode influenciar sua produção, já que certos alimentos ajudam o organismo a sintetizar essa substância, utilizada também em cosméticos capilares. Por Flipar

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