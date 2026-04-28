Galeria Mastigar bem faz diferença; entenda o impacto na saúde A mastigação representa o início do processo digestivo e interfere diretamente na absorção de nutrientes. Quando a comida é mastigada com calma, os alimentos são melhor fragmentados e preparados para a digestão. Esse processo facilita a ação das enzimas presentes na saliva, que já iniciam a quebra de substâncias. Com isso, o organismo consegue absorver vitaminas e minerais de forma mais eficiente. Por Flipar

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