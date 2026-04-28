Galeria Um tribunal, centenas de réus: o caso incomum que marca a ofensiva contra gangues em El Salvador Em El Salvador, na América Central, 486 réus estão sendo julgados de forma coletiva, acusados de participação na gangue MS-13. Eles teriam cometido 47 mil crimes, incluindo homicídio, extorsão e tráfico de drogas, tráfico de armas no período de 2012 a 2022, ano em que o país passou a viver sob estado de exceção implantado pelo presidente Nayib Bukele, que se tornou alvo de controvérsia. Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo