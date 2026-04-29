Galeria A 80 km de São Paulo, Guararema mantém tradição e cresce como refúgio turístico perto da capital A cerca de 80 quilômetros da São Paulo, a cidade de Guararema vem se consolidando como um dos refúgios mais charmosos do interior paulista, combinando história, natureza e um ritmo de vida mais tranquilo. O nome, de origem tupi, remete a uma árvore símbolo da região, mas o destino ganhou fama como a “Pérola do Vale” por seu conjunto de atrações preservadas. Com pouco mais de 30 mil habitantes, o município cresceu sem pressa e manteve uma atmosfera acolhedora que atrai visitantes em busca de expe Por Flipar

Prefeitura de Guararema/Wikimédia Commons