A 80 km de São Paulo, Guararema mantém tradição e cresce como refúgio turístico perto da capital

A trajetória histórica do município teve início por volta de 1560, quando o explorador Brás Cubas pisou nestas terras pela primeira vez, mas o desenvolvimento efetivo ocorreu no século 17. Foi nesse período que surgiu o Aldeamento da Escada junto à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, onde centenas de indígenas viviam sob a orientação de jesuítas. A herança desse passado remoto permanece viva na Igreja Nossa Senhora da Escada, uma construção de taipa de pilão que o IPHAN tombou na década de 19
Além de ser uma das construções mais emblemáticas do estado, feita em taipa de pilão, com paredes espessas e traços típicos da arquitetura jesuítica, a igreja guarda ainda uma curiosidade rara: o único altar brasileiro dedicado a São Longuinho, o que atrai fiéis que buscam o santo para recuperar objetos perdidos através da famosa tradição dos três pulinhos.
Além da fé, a engenharia do início do século passado também deixou marcas profundas na identidade visual da região. Um imponente pontilhão de ferro, montado por técnicos ingleses em 1910, atravessa as águas do rio e serve hoje como um cenário privilegiado para registros fotográficos.
Guararema desenvolveu um circuito turístico que permite ao visitante explorar seus principais pontos em um único dia ou durante um fim de semana tranquilo. Um dos destaques é a tradicional Maria Fumaça, conhecida como “Velha Senhora”, que percorre cerca de 7 quilômetros entre a estação central e a charmosa Vila de Luís Carlos.
A locomotiva histórica, considerada uma das maiores em operação no país, resgata a memória ferroviária e oferece uma experiência que mistura paisagem e nostalgia. A Vila de Luís Carlos, com construções preservadas do início do século 20, concentra cafés, restaurantes e pequenas lojas que reforçam o clima acolhedor do destino.
Outro ponto bastante visitado é o Recanto do Américo, um espaço às margens do Rio Paraíba do Sul que combina áreas verdes bem cuidadas, pontes suspensas e pequenas ilhas que convidam à contemplação e ao descanso, além de abrigar a árvore centenária que inspirou o nome da cidade e se tornou um de seus símbolos mais reconhecidos.
Já o Parque Municipal da Pedra Montada impressiona com formações rochosas naturais que parecem empilhadas, criando um cenário curioso em meio à vegetação. Para completar, o Mirante de Guararema oferece uma vista panorâmica da cidade e da serra ao redor.
Durante o fim do ano, Guararema ganha ainda mais destaque com o evento Cidade Natal, que transforma ruas e praças com decorações feitas a partir de materiais reciclados, criando um espetáculo de luzes que atrai visitantes de toda a região. A iniciativa reforça o caráter criativo e comunitário do município, além de valorizar práticas sustentáveis.
A gastronomia local acompanha esse espírito acolhedor, com restaurantes que servem pratos típicos do interior em ambientes que remetem à vida rural. Receitas como frango com polenta, leitão à pururuca e comida tropeira mantêm viva a tradição dos antigos viajantes que cruzavam o eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Cafés e docerias complementam a experiência com produtos artesanais, enquanto a produção de orquídeas se destaca como uma das atividades rurais mais conhecidas da região. Com clima subtropical e paisagens que alternam entre áreas verdes e construções históricas, Guararema reúne elementos que equilibram passado e presente.
Guararema conserva um ritmo tranquilo, valoriza suas construções históricas e proporciona ao visitante um respiro diante da correria das grandes cidades. A curta distância da capital evidencia esse contraste, provando que nem sempre é preciso ir longe para viver experiências marcantes.