Cena romântica de Belo com ex na novela causou reações; cantor fez 52 anos e está na turnê Três Graças

Recentemente, Belo deu o que falar nas redes sociais depois que exibiu, durante um show, cenas românticas da novela “Três Graças” entre seu personagem Misael e Consuelo, interpretada por Viviane Araújo, sua ex-namorada, que formam um casal na trama. O momento, que ocorreu durante a música “Me Bloqueia”, animou o público presente, mas dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns viram a atitude como uma boa estratégia de marketing para aproveitar o sucesso da novela, outros criticaram a exposiçã
A novela “Três Graças”, inclusive, tem turnê especial, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, que contarão com apresentações de Belo e Xamã. Além disso, o projeto conta com participações de Péricles e de Negra Li. Os shows ocorrerão no dia 7 de maio, no Qualistage, e no dia 15 de maio, no Vibra São Paulo, e ainda contarão com a presença de atores do elenco, como Sophie Charlotte, Alana Cabral, Pedro Novaes e Gabriela Medvedovsky.
Saiba mais, a seguir, sobre Belo, cujo nome de batismo é Marcelo Pires Vieira. Nascido em 22 de abril de 1974, no bairro de Itaquera, em São Paulo, o cantor cresceu em uma família humilde, filho de uma costureira e de um pedreiro analfabetos. Desde cedo, enfrentou dificuldades financeiras, mas encontrou na música um caminho e ganhou do pai um cavaquinho aos 11 anos, que foi parcelado em 15 vezes.
Antes de ficar famoso, trabalhou como office boy e fez curso de torneiro mecânico e ajustador, mas foi expulso porque levava o cavaquinho, tocava durante o intervalo e não voltava para a aula. O diretor do curso o aconselhou a estudar música, e ele seguiu o conselho, fez aulas e se dedicou aos estudos.
Entrou no grupo Soweto em 1993 como instrumentista e, após a morte de Buiú em um latrocínio, tornou-se vocalista. Com o grupo, gravou três discos e alcançou grande sucesso. O auge ocorreu em 1997, com o álbum “Refém do coração”, que vendeu mais de um milhão de cópias. Entre os principais sucessos estão “Farol das Estrelas”, “Derê” e “Mundo de Oz”.
O cantor também realizou uma turnê com o Soweto para celebrar os 30 anos da banda, com apresentações em grandes estádios pelo país. A série de shows, realizada em 2024, marcou o retorno de Belo aos vocais ao lado de Claudinho, Crisevertom e Dado, além de revisitar os principais sucessos do grupo.
Em 2000, decidiu deixar o grupo e seguir carreira solo, e rapidamente alcançou sucesso. Lançou o primeiro álbum, “Desafio”, no mesmo ano, que incluiu o hit “Tua Boca”. Outras músicas de destaque são “Perfume”, “Reinventar” e “Pra Ver o Sol Brilhar”.
Em 2003, Belo foi condenado a seis anos de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas. Cumpriu quatro anos da pena, que foi extinta em 2010. Após deixar a prisão, retomou a carreira artística, voltou aos palcos e reconquistou espaço na música.
Outra polêmica na carreira do cantor envolveu a dívida com o ex-jogador Denílson. O problema começou quando Belo deixou o Soweto, em 2000, após romper um contrato de shows. A dívida, que ultrapassava 25 milhões de reais devido aos juros acumulados, foi paga mais de 20 anos depois, e os dois voltaram a se aproximar.
O Globoplay lançou, em 2024, a série documental “Belo: Perto Demais da Luz”. Dividida em quatro episódios, a produção revisita a trajetória do cantor e aborda sua vida pessoal, carreira e a turnê de 30 anos do Soweto. O documentário conta com depoimentos de familiares, amigos e artistas como Alcione e Ludmilla, além de entrevistas com personagens ligados ao processo judicial que resultou em sua prisão em 2002.
Em 2025, Belo estreou como ator na novela das nove da TV Globo, “Três Graças”, como Misael. Na trama, interpreta um homem que perde a esposa em um esquema de remédios falsificados e passa a acusar o vilão Ferette, papel de Murilo Benício. Na novela, também fez par romântico com Viviane Araújo, com quem se relacionou entre 1998 e 2007.