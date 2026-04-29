Celebridades e TV Cena romântica de Belo com ex na novela causou reações; cantor fez 52 anos e está na turnê Três Graças Belo completou 52 anos no dia 22 de abril de 2026 e recebeu uma homenagem especial de sua companheira, Rayane Figliuzzi, nas redes sociais. Ela celebrou a data com uma mensagem carinhosa, na qual o chamou de “maior cantor do mundo”, destacou a importância do momento e revelou que o artista passou o dia gravando cenas para a novela “Três Graças”. Além dessa declaração, o cantor também recebeu muitas mensagens de fãs e celebridades, que enviaram mensagens de carinho e felicitações. Por Flipar

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