Animais Conheça as diferenças entre tartarugas, jabutis e cágados Tartarugas, jabutis e cágados: muitas pessoas confundem esses répteis porque todos têm casco e se locomovem devagar. Mas eles pertencem a grupos diferentes dentro da ordem Testudines. Suas principais diferenças estão no habitat, na alimentação e na forma do casco. Por Flipar

Montagem mom imagens Joakim Moebach e Chico Barror Por Pixabay e Flickr Andréia Sarnadinha