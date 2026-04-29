Economia Cidades que produzem artigos de vidro com excelência e arte Algumas cidades são mundialmente renomadas pela produção de vidros artísticos, utilitários ou arquitetônicos. O vidro chama atenção pela delicadeza e pelo aspecto cristalino. Está em algumas das mais chamativas obras do mundo, como a pirâmide em frente ao Museu do Louvre, em Paris, na França. Veja cidades que são referência em vidros. Por Flipar

Flickr Murano, Itália