Galeria ‘Roma Brasileira’: Pedrinhas Paulista preserva estilo da Itália no Brasil A cidade de Pedrinhas Paulista foi fundada por imigrantes italianos. Com charme europeu e alma acolhedora, preserva tradições que perduram gerações. Conheça os encantos dessa cidade única, onde o passado europeu pulsa em cada detalhe. Por Flipar

reprodução/ prefeitura de pedrinhas paulista