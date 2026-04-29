Animais Longevidade! Os animais que vivem mais tempo Há animais cuja vida dura apenas um dia, enquanto outras espécies sobrevivem por milhares de anos. Existe ainda um organismo considerado praticamente imortal, capaz de retornar à forma original. Conheça dez animais com as maiores expectativas de vida de todas. Por Flipar

Flickr Ron Wolf, Flickr Fred Roe,Divulgação, NOAA Office of Ocean Exploration,