Galeria Conheça a técnica baseada em ‘imagens mentais’ que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono A dificuldade para desligar o cérebro durante a noite atinge muitas pessoas ansiosas, transformando o momento de repouso em um período de pensamentos repetitivos e difíceis de controlar. Para quem lida com isso, diversas estratégias tradicionais já foram testadas, como exercícios de respiração ou contagem regressiva, mas nem sempre produzem resultados consistentes. Nesse contexto, uma técnica chamada 'embaralhamento cognitivo' (termo 'cognitive shuffling', em inglês) surge como alternativa simpl Por Flipar

Sander Sammy/Unsplash