Conheça a técnica baseada em ‘imagens mentais’ que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono

O método parte de um princípio básico: ocupar o cérebro com estímulos neutros e desconectados. A prática começa com a escolha de uma palavra qualquer, como 'pudim'. A partir dela, o indivíduo utiliza cada letra como ponto de partida para criar novas palavras, visualizando mentalmente cada uma delas em sequência. Ao esgotar as opções com uma letra, passa-se à seguinte. Exemplo: 'p' de prato, parede e panela; 'u' de uva, umidificador e usina; e assim suscessivamente.
A lógica por trás dessa técnica se conecta ao funcionamento natural do cérebro nos momentos que antecedem o sono. Nessa fase, conhecida como composição hipnagógica, os pensamentos tendem a se tornar mais soltos, aleatórios e visuais. O embaralhamento cognitivo tenta reproduzir esse padrão de forma intencional, criando uma espécie de “atalho” para o estado de sonolência. Ao interromper o fluxo de preocupações, ele reduz a atividade mental associada à vigília e favorece o relaxamento.
'A teoria é que, durante o embaralhamento cognitivo, o cérebro se encontra, em certos aspectos relevantes (mas nem todos), como no início do sono normal [...] as imagens variadas não são apenas um subproduto do adormecimento, são uma indicação', explicou o professor que desenvolveu a técnica, Luc P. Beaudoin, da Universidade Simon Fraser, no Canadá.
Ao desenvolver a ideia, Luc Beaudoin buscava uma alternativa mais dinâmica a técnicas anteriores baseadas em visualizações prolongadas. Em estudos com pessoas que enfrentavam dificuldades para dormir, o método apresentou eficácia comparável a abordagens tradicionais, como escrever sobre preocupações antes de deitar.
A vantagem do embaralhamento cognitivo, segundo ele, está na simplicidade e na possibilidade de aplicação imediata, sem necessidade de preparação prévia. 'Ao fazê-lo, ele tenta imitar os padrões de pensamentos difusos, desconectados e aleatórios que o cérebro começa naturalmente a gerar quando adormecemos', disse a psicóloga e pesquisadora do sono, Eleni Kavaliotis.
Especialistas explicam que o sucesso da técnica está na sua capacidade de redirecionar a atenção. Em vez de tentar bloquear pensamentos, o que costuma gerar efeito contrário, o cérebro recebe uma tarefa leve e repetitiva que ocupa seus recursos cognitivos. Esse processo reduz a intensidade das ideias intrusivas e facilita a transição para o sono.
Apesar dos resultados positivos, o método não funciona da mesma forma para todos, já que cada pessoa lida de maneira diferente com seus próprios pensamentos e níveis de ansiedade. Algumas podem achar a técnica confusa ou pouco intuitiva no início, enquanto outras conseguem se adaptar rapidamente e incorporá-la à rotina noturna com facilidade.
A resposta varia de acordo com o perfil mental e a forma como cada indivíduo lida com o estresse. Ainda assim, a técnica ganhou popularidade, especialmente nas redes sociais, onde relatos de usuários reforçam sua utilidade no dia a dia.
O embaralhamento cognitivo não deve ser visto como solução definitiva para todos os casos de insônia, sobretudo os mais persistentes. Quando a dificuldade para dormir se torna frequente, pode ser necessário adotar outras estratégias ou buscar orientação profissional.
Ainda assim, a técnica representa uma ferramenta acessível e de baixo esforço, capaz de ajudar muitas pessoas a reduzir o ruído mental que impede o descanso. No fim das contas, o método ilustra uma ideia importante: dormir melhor nem sempre depende de silenciar completamente a mente, mas sim de direcioná-la de forma mais leve e desorganizada.
Para aqueles que não se adaptam aos jogos de palavras, outras opções como a 'reconcentração cognitiva' ou a escrita de listas de tarefas antes de deitar podem auxiliar na redução da ansiedade noturna e na conquista de uma noite mais tranquila.