Notícias Louva-a-deus e as curiosidades do inseto que aparenta ‘se ajoelhar’ O louva-a-deus é um inseto que desperta curiosidade por suas características peculiares. Com tamanho que varia de menos de um centímetro a cerca de 17cm, recebeu esse nome pela postura que lembra uma posição de oração. Por Flipar

Laura Sorrensen / PxHere