Estilo de Vida ‘Dynamic Tower’: veja o arranha-céu com 80 andares rotativos e turbinas eólicas que seria construído em Dubai Concebido como um dos projetos mais ousados da arquitetura contemporânea, o conceito da chamada 'Dynamic Tower' promete romper com a ideia tradicional de edifícios estáticos. Idealizada em 2008 pelo arquiteto italiano David Fisher, a torre foi desenhada para alcançar 420 metros de altura e contar com 80 andares capazes de girar completamente em torno de seu próprio eixo. Cada pavimento funcionaria de forma independente, o que permitiria aos moradores alterar a posição de seus apartamentos ao lon Por Flipar

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