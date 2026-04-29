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‘Dynamic Tower’: veja o arranha-céu com 80 andares rotativos e turbinas eólicas que seria construído em Dubai

Concebido como um dos projetos mais ousados da arquitetura contemporânea, o conceito da chamada 'Dynamic Tower' promete romper com a ideia tradicional de edifícios estáticos. Idealizada em 2008 pelo arquiteto italiano David Fisher, a torre foi desenhada para alcançar 420 metros de altura e contar com 80 andares capazes de girar completamente em torno de seu próprio eixo. Cada pavimento funcionaria de forma independente, o que permitiria aos moradores alterar a posição de seus apartamentos ao lon

Por Flipar
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A proposta previa que os residentes controlassem a rotação por meio de sistemas automatizados simples, capazes de ser acionados com comandos intuitivos, ajustando a orientação de seus espaços conforme a incidência solar ou mesmo de acordo com preferências pessoais. Essa característica faria com que o prédio nunca apresentasse a mesma aparência, assumindo formas distintas a cada momento.

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Além do impacto visual, o projeto também incorporava soluções energéticas avançadas. Entre os andares, seriam instaladas 79 turbinas eólicas horizontais, posicionadas para aproveitar o fluxo de vento gerado pela própria estrutura. Esse sistema, combinado a painéis solares distribuídos nos pavimentos, permitiria que o edifício produzisse mais energia do que consumiria, posicionando-o como um marco na busca por construções sustentáveis.

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Outro aspecto inovador estava no método construtivo, que rompia com a lógica tradicional de obras longas e complexas. Em vez de seguir o modelo tradicional, a torre seria montada a partir de módulos pré-fabricados completos, produzidos em fábrica com todas as instalações já finalizadas.

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Esses módulos seriam transportados até o local da obra como unidades completas e prontas para instalação, exigindo apenas operações de içamento e encaixe preciso no núcleo central de concreto, sendo a única parte erguida por métodos tradicionais.

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A estratégia prometia reduzir o tempo de construção ao transferir etapas para um ambiente industrial controlado, o que também diminuiria desperdícios, aumentaria a previsibilidade de prazos e melhoraria o controle de qualidade, além de otimizar custos e introduzir um novo padrão mais eficiente para edifícios de grande porte.

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Apesar da repercussão internacional e do entusiasmo inicial, o projeto enfrentou obstáculos significativos. Com investimento estimado em cerca de 700 milhões de dólares, a torre tinha lançamento previsto para Dubai, um dos principais polos de inovação arquitetônica do mundo.

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No entanto, a crise financeira global de 2008 afetou duramente o mercado imobiliário da região dos Emirados Árabes, provocando a queda de investimentos e a revisão de projetos considerados arriscados ou de alto custo, o que levou ao adiamento e depois paralisação de diversos empreendimentos ambiciosos, incluindo a Dynamic Tower.

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Apesar das sucessivas promessas de retomada feitas por Fisher ao longo da última década, a Dynamic Tower permanece apenas em patentes, maquetes e animações digitais, sem que um terreno oficial tenha sido confirmado ou qualquer fundação escavada no solo de Dubai.

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Embora a construção nunca tenha saído do papel, o projeto revolucionou a arquitetura contemporânea ao consolidar a discussão sobre prédios que produzem a própria energia e ao validar o uso de módulos industriais como padrão de eficiência.

Essa visão de arquitetura 'fora da caixa' pôde ser vista também no Brasil com o Suite Vollard, edifício inaugurado em Curitiba no ano de 2004. Considerado o primeiro prédio giratório do mundo, ele compartilha com o projeto de Fisher o conceito de rotação independente, permitindo que cada um de seus 11 andares gire 360 graus.

Divulgação/RPC

Diferente do projeto de David Fisher, o sistema não envolvia todos os andares de forma independente nem integrava geração de energia, mas demonstrou que a arquitetura dinâmica é viável na prática. Embora tenha sido inaugurado com grande alarde em 2004, o edifício nunca foi habitado e permanece vazio há mais de duas décadas.

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