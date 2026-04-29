Descubra as sutis diferenças entre caranguejos e siris

É importante estar ciente da possibilidade de alergias a frutos do mar, assim como evitar o consumo em excesso. No modo de preparo, também o uso de ingredientes com alto teor de gordura ou sal podem influenciar. O magnésio e o triptofano presentes nos caranguejos podem ajudar a reduzir os sintomas da menopausa, como ondas de calor e oscilações de humor.