Entretenimento Dia Mundial do Fanzine: história e curiosidades sobre essas publicações independentes Em 29 de abril é celebrado o Dia Mundial do Fanzine, data que reconhece a importância de uma das formas mais livres, acessíveis e criativas de publicação já desenvolvidas. Os fanzines, ou simplesmente “zines”, são publicações independentes, geralmente produzidas de forma artesanal e com tiragem limitada, criadas por fãs, artistas, escritores ou coletivos que desejam compartilhar ideias sem a mediação de grandes editoras. Mais do que um formato editorial, o fanzine representa uma filosofia basead Por Flipar

NANCY J. PRICE/REPRODUÇÃO