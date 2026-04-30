Dia Mundial do Fanzine: história e curiosidades sobre essas publicações independentes

O conteúdo do fanzine pode variar amplamente, desde textos opinativos a ensaios, ilustrações, histórias em quadrinhos, colagens e experimentações gráficas, muitas vezes com uma estética propositalmente “crua”, que valoriza o processo manual e a identidade autoral. Ao longo do tempo, os fanzines se consolidaram como ferramentas de comunicação alternativa, permitindo que vozes fora do circuito tradicional encontrem espaço para se manifestar, dialogar e construir comunidades em torno de interesses
A história dessas publicações está diretamente ligada ao surgimento da cultura de fãs organizados. O termo “fanzine” deriva da junção das palavras inglesas fan (fã) e magazine (revista). O neologismo foi criado pelo jornalista e fã de ficção científica Russ Chauvenet na década de 1940, nos Estados Unidos.
Os primeiros registros conhecidos, que são anteriores à própria criação do termo, são de publicações como “The Comet”, lançado em 1930, que reunia contos, críticas e correspondências entre leitores apaixonados por ficção científica. Esses primeiros fanzines eram produzidos com recursos limitados, utilizando mimeógrafos, datilografia e impressão rudimentar, o que reforçava seu caráter independente e comunitário.
Com o passar das décadas, o formato se expandiu para outras áreas culturais e ganhou força significativa durante os anos 1960 e 1970, período marcado por movimentos de contracultura. Nesse contexto, os fanzines passaram a ser utilizados como instrumentos de contestação política, expressão artística e difusão de ideias alternativas, especialmente em ambientes onde a mídia tradicional não abria espaço para determinados temas ou grupos
A diversidade é uma das principais características dos fanzines. Não há limites rígidos de conteúdo, formato ou linguagem, o que permite uma infinidade de variações. Entre os principais tipos, destacam-se os fanzines de fandom, voltados para comunidades específicas de fãs, como séries, filmes, bandas ou universos literários, nos quais são comuns análises, teorias e produções derivadas. Há também os chamados “perzines” (personal zines), que funcionam como diários pessoais ou reflexões íntimas dos
Já os fanzines de quadrinhos têm grande relevância histórica, servindo como espaço de experimentação para artistas independentes e contribuindo para o surgimento de novos nomes no cenário gráfico. Além disso, existem fanzines políticos, literários, poéticos, acadêmicos e até híbridos, que misturam diferentes linguagens e propostas em uma mesma publicação.
O processo de produção de um fanzine também é parte essencial de sua identidade. Tradicionalmente, ele envolve técnicas artesanais como recorte e colagem, uso de máquinas de escrever, desenhos à mão, fotocópias e montagem manual das páginas. Essas características não apenas reduzem custos, mas também reforça a autonomia criativa dos autores. Antes da popularização da internet, os fanzines desempenhavam um papel fundamental na conexão entre pessoas com interesses em comum, funcionando como redes
Com o avanço das tecnologias digitais, surgiram os chamados e-zines, que mantêm o espírito independente, mas utilizam ferramentas online para produção e distribuição. Ainda assim, o formato físico continua valorizado, especialmente em feiras, eventos culturais e circuitos alternativos, onde a troca direta entre produtores e leitores fortalece o senso de comunidade.
No Brasil, o movimento de fanzines começou a ganhar destaque a partir da década de 1960, acompanhando o crescimento de grupos de fãs de ficção científica e histórias em quadrinhos. Em 12 de outubro é celebrado o Dia Nacional do Fanzine, data que remete ao lançamento do primeiro fanzine brasileiro dedicado aos quadrinhos, o Publicações como “Ficção”, criado por Edson Rontani em 1965.
Nas décadas de 1970 e 1980, os fanzines brasileiros se expandiram significativamente, impulsionados tanto pela cena de quadrinhos independentes quanto pelo surgimento de movimentos culturais como o punk e a poesia marginal. Durante o período da ditadura militar, esses impressos também desempenharam um papel relevante como meios de expressão alternativa, permitindo a circulação de ideias e manifestações culturais fora dos canais oficiais, muitas vezes sujeitos à censura.
Hoje, iniciativas como festivais de publicações independentes, feiras gráficas e coletivos editoriais mantêm viva essa tradição, ao mesmo tempo em que dialogam com novas linguagens e plataformas. O Brasil, inclusive, é reconhecido por sua produção diversificada, que abrange desde zines artísticos sofisticados até publicações simples, mas carregadas de identidade e engajamento.