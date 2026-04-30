Estilo de Vida Conheça os benefícios da passiflora, planta que embeleza e ainda acalma os nervos A Passiflora, conhecida como flor-do-maracujá, chama a atenção pela aparência exótica e pelo valor medicinal. Muito usada em jardins, também desperta o interesse da ciência por suas propriedades terapêuticas. Por Flipar

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