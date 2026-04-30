Da imprensa à política: a trajetória de Carlos Lacerda, nascido há 112 anos

Nascido no Rio de Janeiro em 30 de abril de 1914, Carlos Frederico Werneck de Lacerda cresceu em um ambiente politicamente engajado. Filho do jornalista e político Maurício de Lacerda, e neto de Sebastião Lacerda, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, teve desde cedo contato com debates ideológicos e com o universo da imprensa.
Inicialmente, Lacerda aproximou-se de movimentos de esquerda, incluindo a militância na Aliança Libertadora Nacional (ALN), mas rompeu com essa linha e passou a adotar uma postura fortemente anticomunista ao longo de sua vida adulta, já como uma das principais lideranças da União Democrática Nacional (UDN), partido político de caráter conservador.
Essa mudança ideológica seria determinante para sua atuação futura, especialmente em um contexto de Guerra Fria, no qual esse posicionamento se tornava uma força mobilizadora significativa no Brasil e no mundo.
A carreira jornalística de Lacerda foi central para sua projeção nacional. Ele fundou, em 1949, o jornal “Tribuna da Imprensa”, que se tornou um dos principais veículos de oposição política no país. A publicação era conhecida por seu tom crítico e por denúncias contundentes contra figuras públicas, especialmente durante o governo de Getúlio Vargas.
Lacerda utilizava o jornal como plataforma para influenciar o debate político e mobilizar setores da sociedade, consolidando-se como uma voz influente e, ao mesmo tempo, altamente controversa. Seu estilo direto e muitas vezes agressivo lhe rendeu tanto admiradores quanto adversários ferrenhos. Lacerda também escreveu diversos livros e fundou a editora Nova Fronteira.
Um dos episódios mais marcantes de sua trajetória ocorreu em 1954, com o chamado Atentado da Rua Tonelero, quando Lacerda foi alvo de um tentativa de assassinato que resultou na morte do major da Aeronáutica Rubens Vaz, que fazia a segurança do jornalista. O caso teve enorme repercussão política e agravou a crise que já envolvia o governo de Getúlio Vargas.
As investigações apontaram conexões entre o atentado e membros da guarda pessoal do presidente, o que intensificou a pressão política e militar sobre Vargas, culminando em seu suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Lacerda emergiu desse episódio como uma figura central na crise, reforçando sua imagem de opositor implacável.
Na política institucional, Carlos Lacerda teve atuação destacada. Foi deputado federal e, posteriormente, governador do então estado da Guanabara (1960–1965). Durante seu governo, promoveu obras de infraestrutura, melhorias no sistema de abastecimento de água e projetos de urbanização que marcaram a cidade do Rio de Janeiro. Sua administração é frequentemente lembrada pela eficiência administrativa, embora também tenha sido alvo de críticas por seu estilo centralizador.
Lacerda também teve papel relevante no contexto do Golpe de 1964, apoiando inicialmente a deposição do presidente João Goulart. Como muitos civis da época, ele via a intervenção militar como uma forma de conter o avanço do comunismo e restaurar a ordem política.
No entanto, sua relação com o regime se deteriorou ao longo do tempo, especialmente após a consolidação do autoritarismo e a restrição das liberdades políticas. Com o Ato Institucional nº2 (AI-2), que aboliu as eleições diretas para presidente, Lacerda, que teve seus direitos políticos cassados, viu as pretensões de concorrer ao cargo frustradas. Então, passou a criticar o governo militar, defendendo a redemocratização do país, uma mudança que evidencia a complexidade de sua trajetória política
Nos anos finais de sua vida, afastado dos principais cargos públicos, continuou atuando como jornalista e intelectual. Ele morreu em 21 de maio de 1977, aos 63 anos, vítima de um infarto agudo do miocárdio, deixando um legado marcado por contradições, protagonismo e forte influência nos debates políticos brasileiros.