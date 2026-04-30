Galeria Da imprensa à política: a trajetória de Carlos Lacerda, nascido há 112 anos No dia 30 de abril de 2026, completam-se 112 anos do nascimento de Carlos Lacerda, personalidade influente e controversa da história política brasileira do século 20. Jornalista combativo, empresário de comunicação e político de atuação intensa, Lacerda construiu uma trajetória marcada por discursos contundentes e participação direta em alguns dos episódios mais decisivos da vida pública nacional. Conhecido por sua oratória incisiva e por uma atuação muitas vezes polarizadora, ele se destacou co Por Flipar

Carlos Lacerda, jornalista, escritor, empresário e político brasileiro - Domínio Públicoi/Wikimédia Commons