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Dia da Sogra no Brasil: data envolve humor e fortes laços familiares

No Brasil, 28 de abril é celebrado como o Dia da Sogra, uma data curiosa que mistura afeto, tradição familiar e muito bom humor. A sogra (mãe do cônjuge) ocupa um papel importante nas relações familiares, sendo frequentemente vista tanto como figura de apoio quanto como personagem de brincadeiras no imaginário popular. Ao longo dos anos, a data se consolidou como um momento simbólico para reconhecer essa presença, que pode ser fundamental na dinâmica entre casais e na construção de laços mais am

Por Flipar
Imagem de Miguel Angel Nuñez por Pixabay

As origens do Dia da Sogra no Brasil nÃ£o sÃ£o totalmente comprovadas, mas existem algumas versÃµes. Uma delas remete ao perÃ­odo do governo de Juscelino Kubitschek, na dÃ©cada de 1950. Segundo essa narrativa, dificuldades econÃŽmicas e atrasos salariais teriam levado muitas famÃ­lias a contar com a ajuda financeira das sogras, que possuÃ­am rendas mais estÃ¡veis, como pensÃµes. Nesse contexto, a data teria surgido como uma forma de reconhecimento e gratidÃ£o por esse suporte em tempos difÃ­ceis.

ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Tv Direta

Já uma versão mais folclórica, associada ao governo de Jânio Quadros, conta que um estrangeiro teria confundido a palavra “sogra” com o nome de uma cobra, possivelmente uma sucuri, e levado o animal a um evento oficial. Apesar de divertida e amplamente compartilhada, essa história não possui comprovação histórica e é vista mais como uma anedota popular.

Reprodução do Youtube Canal Tv Direta

Independentemente de sua origem exata, o Dia da Sogra ganhou espaço na cultura brasileira, muito impulsionado pelo humor. A figura da sogra é frequentemente retratada em piadas, programas de televisão e até em músicas, geralmente em tom caricatural, explorando situações de convivência entre genros, noras e suas respectivas famílias. Esse tipo de abordagem, embora baseado em estereótipo, faz parte de uma tradição cultural que utiliza o humor para lidar com tensões e diferenças naturais das relaçõ

Reprodução do Youtube Canal TV ZOOM

Por outro lado, a data também abre espaço para uma reflexão mais afetiva sobre o papel das sogras na vida cotidiana. Em muitos lares, elas desempenham funções essenciais, seja no apoio emocional, na ajuda com os netos ou na manutenção de vínculos familiares.

Reprodução do Youtube Canal Tv Direta

Em vez de apenas reforçar clichês, o Dia da Sogra pode ser visto como uma oportunidade para valorizar essas contribuições e fortalecer relações que, apesar dos desafios, são parte importante da estrutura familiar.

Reprodução do Youtube Canal Programa Ver Mais Oeste

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