Galeria Dia da Sogra no Brasil: data envolve humor e fortes laços familiares No Brasil, 28 de abril é celebrado como o Dia da Sogra, uma data curiosa que mistura afeto, tradição familiar e muito bom humor. A sogra (mãe do cônjuge) ocupa um papel importante nas relações familiares, sendo frequentemente vista tanto como figura de apoio quanto como personagem de brincadeiras no imaginário popular. Ao longo dos anos, a data se consolidou como um momento simbólico para reconhecer essa presença, que pode ser fundamental na dinâmica entre casais e na construção de laços mais am Por Flipar

Imagem de Miguel Angel Nuñez por Pixabay