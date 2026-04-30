Kirsten Dunst aparece de cabelo ruivo durante passeio em Los Angeles

Recentemente, foi anunciado que Kirsten entrou para o elenco da sequência de “A Empregada”, embora sua personagem ainda não tenha sido revelada. Além dela, Sydney Sweeney e Michele Morrone vão reprisar seus papéis no longa, que tem previsão de estreia para dezembro de 2027. O primeiro filme foi baseado no livro “A Empregada” e o novo longa adaptará a sequência “O Segredo da Empregada”, que acompanha Millie, personagem de Sydney Sweeney, em um novo emprego. Porém, ela logo descobre que a casa ond
Também foi anunciado recentemente que Kirsten estará na sequência de “Um Filme Minecraft”, adaptação cinematográfica do videogame Minecraft, que foi uma das maiores bilheterias de 2025. De acordo com o site Deadline, a atriz interpretará Alex. Novamente dirigido por Jared Hess, “Um Filme Minecraft 2” tem previsão de estreia para 23 de julho de 2027 nos Estados Unidos. Por enquanto, detalhes sobre o enredo estão sendo mantidos em segredo.
Saiba mais, a seguir, sobre Kirsten Dunst. Nascida em 30 de abril de 1982, em New Jersey, a atriz possui cidadania alemã e americana. Ainda criança, iniciou a carreira como modelo em campanhas publicitárias e comerciais de TV e começou a atuar no cinema aos 6 anos. Após a separação dos pais, se mudou para Los Angeles com a mãe para investir na carreira artística, embora mais tarde tenha afirmado que nunca sonhou em se tornar uma estrela de Hollywood.
Depois de alguns papéis menores em produções para a TV, a carreira de Kirsten decolou a partir de 1994. Aos 12 anos, ela conseguiu seu primeiro papel de destaque no terror gótico “Entrevista com o Vampiro”, adaptação do livro de Anne Rice. No longa, ela interpretou Claudia, uma garota transformada em vampira pelos personagens de Tom Cruise e Brad Pitt. A atuação garantiu a ela uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.
Nos anos 2000, Kirsten Dunst estrelou vários filmes de sucesso entre o público jovem. Um dos principais foi “As Apimentadas”, no qual interpretou a líder de torcida Torrance Shipman. O longa se tornou um fenômeno adolescente e deu origem a uma franquia cinematográfica de sucesso.
Depois, em 2002, ela interpretou Mary Jane Watson, protagonista feminina e interesse amoroso de Peter Parker, personagem de Tobey Maguire, em “Homem-Aranha”. Na época, o filme, dirigido por Sam Raimi, se tornou o primeiro da história a arrecadar mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias em seu fim de semana de estreia. Ao todo, “Homem-Aranha” faturou mais de 821 milhões de dólares em todo o mundo.
Dunst reprisou o papel nas sequências “Homem-Aranha 2”, lançado em 2004, vencedor do Oscar de Melhores Efeitos Visuais e considerado por muitos um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, e “Homem-Aranha 3”, lançado em 2007. Nessa época, Kirsten já era uma estrela em Hollywood, mas decidiu priorizar projetos mais criativos e autorais em vez de blockbuster. Em entrevista à Variety, a atriz contou que, ao assumir o controle da própria carreira, passou a escolher com quem queria trabalhar e q
Kirsten foi indicada ao Oscar na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em 2022 por sua atuação como Rose Gordon no filme “O Poder do Cão”. O longa, dirigido por Jane Campion, também contou com Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons no elenco. Além disso, Campion conquistou a estatueta de Melhor Direção na premiação.
Outra atuação notável de sua carreira foi como Peggy Blumquist, uma cabeleireira de uma pequena cidade com sonhos de viver em uma metrópole, na segunda temporada da série antológica criminal “Fargo”, em 2015. Pelo papel, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Minissérie, Série Antológica ou Filme para Televisão.
Também fazem parte da filmografia de Kirsten filmes e séries como “Maria Antonieta”, “Melancolia”, “Adoráveis Mulheres”, “Jumanji”, “O Sorriso de Mona Lisa”, “Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças”, “Wimbledon: O Jogo do Amor”, “Tudo Acontece em Elizabethtown”, “Quatro Amigas e um Casamento”, “Mundos Opostos”, “Guerra Civil” e “Como Se Tornar uma Divindade na Flórida”, por esse último, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical.
Kirsten Dunst já falou publicamente sobre seu quadro de depressão. Em 2008, por exemplo, a atriz revelou que se internou na clínica Cirque Lodge para cuidar da saúde mental e negou rumores de abuso de drogas e álcool. Ela também contou que a maternidade ajudou a melhorar seu bem-estar emocional e, em entrevista ao The Sunday Times em 2021, incentivou pessoas que enfrentam depressão a procurarem ajuda profissional e a não terem medo de recorrer a tratamentos ou medicações quando necessário.