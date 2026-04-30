Filmes e Séries Kirsten Dunst aparece de cabelo ruivo durante passeio em Los Angeles Kirsten Dunst apareceu com os cabelos ruivos ao sair para resolver alguns compromissos no dia 18 de abril, em Los Angeles. A nova coloração do cabelo chamou atenção na internet, já que fez muitos fãs relembrarem a época em que ela usava essa mesma cor para interpretar Mary Jane nos filmes originais de “Homem-Aranha”. Entretanto, até o momento, não se sabe quando ou por que Kirsten mudou a cor do cabelo. Quando compareceu à cerimônia do Oscar 2026, em março, ela ainda estava com os cabelos loiros Por Flipar

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