Estilo de Vida

Diferentes embarcações e toda sua importância

As embarcações fazem parte da história de inúmeras culturas, sendo usadas para transporte, pesca e lazer. Em cidades como Paris, passeios pelo Rio Sena revelam um lado encantador da vida urbana.

Por Flipar
David.Monniaux domínio público

Desde jangadas artesanais até modernos iates, passando por barcos usados regionalmente que a maioria não conhece em outras partes do mundo, cada tipo reflete a adaptação às condições locais. Sua diversidade demonstra a engenhosidade e a importância da vida aquática para a humanidade.

Reprodução do X @vikrantyagnick

Veja diversos tipos de embarcações que existem em difererentes partes do mundo, sua importância e sua utilidade.

Thomas Istvan Seibel wikimedia commons

Canoa - Embarcação pequena, usada principalmente em rios e lagos, popular em culturas indígenas e pesqueiras. Geralmente feita de madeira, bambu ou fibras sintéticas, é movida a remo, oferecendo agilidade e facilidade em águas rasas. É muito utilizada para pesca, transporte local e esportes.

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Junco - barco tradicional asiático, com velas feitas de bambu ou tecidos reforçados e casco largo. Muito utilizado na China e em países vizinhos, é usado tanto para transporte de mercadorias quanto para habitação flutuante. Seu design permite boa estabilidade e manobrabilidade.

Botaurus-stellaris - wikimedia commons

Catamarã - Tem dois cascos paralelos unidos por uma plataforma, sendo popular em diversas culturas costeiras. Originalmente usado por povos polinésios, hoje é adotado em competições e turismo. É conhecido pela estabilidade, velocidade e eficiência energética.

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Dhow - Embarcação tradicionalmente usada para transporte de especiarias. Feito de madeira e com velas triangulares, é ágil em ventos fortes e ideal para navegação costeira. Ainda hoje é usado em pesca e comércio regional.

Matt Crypto. domínio público

Felucca - Barco à vela leve e pequeno, comum no Egito e no Mediterrâneo Oriental. Caracteriza-se pelas velas triangulares e o casco estreito, perfeito para navegar no rio Nilo e em águas calmas. É usado para transporte de pessoas e turistas, oferecendo um toque histórico.

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Barco de junco Totora - Esse tipo de embarcação é típico da região andina, usado principalmente no lago Titicaca, entre Bolívia e Peru. Feito de junco totora, planta abundante na área, é leve e flutua bem em águas calmas. Tem importância cultural e religiosa, além de servir para pesca e transporte local.

Reprodução rede social Emre Ulus

Gôndola - Ícone de Veneza, a gôndola é um barco estreito e longo, movido por um remador com um remo único. Sua construção artesanal é adaptada para os canais da cidade, garantindo estabilidade e elegância. Usada para transporte turístico, simboliza a cultura veneziana.

Imagem de Bernd Hildebrandt por Pixabay

Traghetto - Pequeno barco usado para transporte de passageiros nos canais de Veneza. Lembra uma gôndola, mas é mais simples e eficiente para travessias curtas. Sua função prática é essencial na locomoção da população local. Capacidade para 12 pessoas.

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Vaporetto - Em Veneza, é a opção para deslocamentos pelo grande canal com maior quantidade de passageiros, a preço mais acessível. Tem linhas com horários e percursos definidos.

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Dhoni - Tradicional das Maldivas, o dhoni é uma embarcação multiuso com velas triangulares e estrutura de madeira. Originalmente usado para pesca, transporte e comércio, hoje também atende ao turismo, oferecendo passeios em águas cristalinas.

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Veleiro - Amplamente usado em várias culturas, desde lazer e esportes até travessias oceânicas. Funciona com velas que captam o vento, tendo modelos variados, como monocabines ou catamarãs. É valorizado por sua autonomia e interação com a natureza.

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Barca - Embarcação de grande porte para transporte de passageiros, veículos e cargas leves em rotas curtas, como travessias entre cidades separadas por rios ou baías. A barca entre Rio de Janeiro e Niterói, por exemplo, é movida a motor, possui ampla capacidade e oferece viagens regulares.

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Navio de Cruzeiro - Embarcação de grande porte projetada para viagens de lazer, funcionando como um hotel flutuante. Possui cabines, restaurantes, piscinas e entretenimento, permitindo aos passageiros explorar destinos enquanto desfrutam de conforto e luxo. É muito popular em roteiros turísticos em oceanos e rios, conectando várias culturas ao redor do mundo.

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Sampana - Embarcação tradicional chinesa e de outros países do Sudeste Asiático. Feita de madeira e com teto de bambu ou lona, é usada principalmente para pesca e transporte de mercadorias em rios e águas costeiras. Seu design é simples, mas altamente funcional.

Leonard G. wikimedia commons

Submarino - Embora militar e científico, o submarino é uma das embarcações mais tecnológicas do mundo. Projetado para operar debaixo d’água, ele realiza missões de guerra, pesquisa marinha e exploração em grandes profundidades. Culturas modernas o associam à inovação marítima

U.S. Navy domínio público

Iate - Embarcação luxuosa usada em várias partes do mundo para lazer e turismo. Construído com materiais avançados e equipado com confortos modernos, é símbolo de status. Pode ser à vela ou motorizado, com design focado na experiência e no conforto.

Andrea - Iate - Instagram @theworldofyachts

Jangada - Embarcação artesanal típica do nordeste brasileiro, feita de toras de madeira ou bambu amarradas, com uma vela triangular. Tradicionalmente usada para pesca, é leve e ideal para navegar em águas rasas e calmas. Símbolo cultural da região, destaca a engenhosidade de comunidades locais.

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Caiaque - Embarcação leve e estreita, geralmente movida a remo duplo, ideal para navegação em rios, lagos ou mares calmos. Tradicionalmente usado pelos inuítes para caça, hoje é popular em esportes aquáticos e turismo de aventura. Feito de fibra ou plástico, é ágil e versátil.

Tumi-1983 - wikimedia commons

Balsa - Embarcação plana e estável, usada para transporte de cargas, veículos e pessoas em rios e baías. Geralmente construída de madeira ou ferro, pode ser movida por motores ou correnteza. Amplamente usada em áreas remotas, é essencial para travessias e transporte pesado.

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Barco de Casco Redondo (Coracle) - Tradicional no Reino Unido e na Índia, o coracle é uma embarcação pequena, com casco redondo e leve. Feito de vime ou madeira e revestido de couro ou lona, é movido a remo. Usado para pesca e travessias curtas, destaca-se por sua simplicidade e história ancestral.

Dey.sandip - wikimedia commons

Caravela - Embarcação histórica europeia, usada durante os Descobrimentos nos séculos XV e XVI. Tem velas triangulares (latinas) e um design que combina manobrabilidade e capacidade de carga. Foi essencial para longas explorações marítimas, como as realizadas por portugueses e espanhóis.

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Galeão - Navio europeu de grande porte usado entre os séculos XVI e XVIII. Com vários mastros e convés espaçoso, era utilizado para transporte de cargas, como ouro e especiarias, além de desempenhar funções militares. Tornou-se símbolo das potências navais da época.

Ypacaraí domínio público

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