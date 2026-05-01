Galerias Pesquisa aponta que áudios de WhatsApp ‘irritam’ mais em países desenvolvidos; entenda Em 2013, o WhatsApp introduziu discretamente uma função que mudaria a forma como milhões de pessoas se comunicam: as mensagens de voz. A proposta parecia simples, baseada na ideia de que nada substitui o som da voz humana, mas ao longo dos anos o recurso passou a dividir opiniões de maneira intensa. Enquanto alguns usuários enxergam praticidade e proximidade emocional, outros veem incômodo, falta de objetividade e até desrespeito ao tempo de quem escuta. Esse contraste se reflete de forma clara Por Flipar

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