Entretenimento Alerta dos Estados Unidos para show de Shakira em Copacabana expõe preocupação com multidão e segurança no Rio A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta de segurança voltado a cidadãos norte-americanos que pretendem assistir ao show da cantora Shakira, marcado para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O comunicado chama atenção para os riscos associados a grandes aglomerações, já que o evento deve reunir mais de 2 milhões de pessoas Por Flipar

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