Alerta dos Estados Unidos para show de Shakira em Copacabana expõe preocupação com multidão e segurança no Rio

Segundo o aviso, multidões desse porte podem ser imprevisíveis e, por isso, exigem cuidados extras dos participantes. O consulado destaca que situações de emergência podem ocorrer com mais facilidade nesse tipo de evento, reforçando a necessidade de vigilância constante durante toda a permanência no local.
Entre as principais recomendações da Embaixada, está evitar exibir objetos de valor, como celulares, joias e passaportes, para reduzir o risco de furtos. Além disso, o público deve manter atenção ao que consome, incluindo alimentos e bebidas, e observar sempre o ambiente ao redor.
O comunicado também orienta os turistas a planejarem previamente rotas de saída da região e a elaborarem um “plano de contingência” em caso de imprevistos, como separação de amigos ou familiares. A organização antecipada do transporte e o uso de serviços confiáveis também são pontos destacados.
Outra recomendação importante é que visitantes mantenham consigo o endereço da hospedagem e compartilhem sua localização com alguém de confiança. O governo dos EUA ainda sugere o cadastro em sistemas de alerta, que permitem receber atualizações de segurança durante a estadia no Brasil.
O show integra o projeto “Todo Mundo no Rio” e deve transformar Copacabana em um dos maiores palcos a céu aberto do mundo, com grande operação de segurança e mobilidade montada pelas autoridades locais. A expectativa de público elevado explica o alerta, que busca orientar turistas diante da dimensão do evento.