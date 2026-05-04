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Shakira e o instinto da loba: como se comporta o animal que inspira a cantora colombiana

Um dos momentos marcantes do show de Shakira no Rio de Janeiro, em 2 de maio de 2026, foi quando a cantora destacou o apelido de “loba”, que a acompanha há anos. Com uma imagem de loba gigante no palco, a colombiana imitou uivos e a plateia acompanhou, fazendo o mesmo. Shakira exibiu num painel os 10 mandamentos da Loba. E o público vibrou.

Por Flipar
reprodução de video redes sociais

A associação surgiu em 2009 com a música She Wolf, que ajudou a consolidar essa identidade artística. Na canção e em suas performances, a cantora explora uma figura independente, intensa e segura, características que reforçam o simbolismo da loba em sua carreira.

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Essa imagem ganhou ainda mais força quando Shakira, ao descobrir a traição do marido, o jogador Gérard Piqué, com uma mulher mais nova, deu a volta por cima lançando uma música provocativa que lhe rendeu muito dinheiro. Ela enfatizou na letra que 'Mulheres não choram; mulheres faturam'. O clipe bombou.

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Na natureza, as lobas — fêmeas do lobo-cinzento — também carregam um simbolismo forte, mas baseado em comportamento real. Elas desempenham papel essencial dentro da alcateia, contribuindo para a organização e sobrevivência do grupo.

Imagem gerada por i.a

Uma das características mais marcantes das lobas é o senso de cooperação. Elas ajudam na caça, na proteção do território e na criação dos filhotes, atuando de forma coordenada com os demais membros da alcateia.

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As lobas vivem em diferentes regiões do planeta, incluindo partes da América do Norte, Europa e Ásia. Esses animais conseguem se adaptar a ambientes variados, como florestas, montanhas e áreas mais abertas.

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Dentro da alcateia, existe uma estrutura hierárquica bem definida. A fêmea dominante costuma liderar ao lado do macho dominante, sendo responsável por decisões importantes relacionadas ao grupo.

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No período de reprodução, a loba dominante é, em geral, a principal responsável por gerar filhotes. A gestação dura cerca de dois meses, e os filhotes nascem em tocas preparadas para garantir proteção.

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Após o nascimento, as lobas demonstram cuidado intenso com os filhotes. Elas permanecem próximas nos primeiros meses, garantindo alimentação e segurança enquanto os pequenos ainda são vulneráveis.

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Outro aspecto importante é a comunicação. Lobas utilizam uivos, expressões corporais e odores para se comunicar com a alcateia, fortalecendo os laços e organizando as atividades do grupo.

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A capacidade de adaptação também é um ponto de destaque. Lobas conseguem ajustar seus hábitos conforme a disponibilidade de alimento e as condições do ambiente, o que contribui para a sobrevivência da espécie.

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Assim como na metáfora popularizada por Shakira, as lobas reais simbolizam resistência, união e inteligência. Na natureza, essas qualidades são fundamentais para manter o equilíbrio da alcateia e garantir a continuidade da espécie.

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