Animais Shakira e o instinto da loba: como se comporta o animal que inspira a cantora colombiana Um dos momentos marcantes do show de Shakira no Rio de Janeiro, em 2 de maio de 2026, foi quando a cantora destacou o apelido de “loba”, que a acompanha há anos. Com uma imagem de loba gigante no palco, a colombiana imitou uivos e a plateia acompanhou, fazendo o mesmo. Shakira exibiu num painel os 10 mandamentos da Loba. E o público vibrou. Por Flipar

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