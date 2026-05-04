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Marcelo Rubens Paiva: da tragédia familiar ao sucesso de “Ainda Estou Aqui”

No dia 1º de maio de 1959, em São Paulo, nasceu Marcelo Rubens Paiva, escritor, jornalista, dramaturgo e roteirista conhecido, principalmente, por livros como “Ainda Estou Aqui”. Filho do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar brasileira, Marcelo recebeu importantes prêmios ao longo da carreira, como o Jabuti, o Prêmio Shell, o Moinho Santista e o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Com suas obras autobiográficas e relatos sobre memória e política, se tornou uma das vozes mai

Por Flipar
Reprodução/Instagram

Como escritor, Marcelo Rubens Paiva publicou romances, crônicas, memórias e livros de não ficção. Outras de suas obras mais conhecidas são “Feliz Ano Velho”, “Blecaute”, “Malu de Bicicleta” e “Meninos em Fúria”. Além da literatura, também trabalhou como jornalista, cronista e roteirista, escrevendo para jornais, revistas e programas de televisão. Participou ainda da criação de peças de teatro e colaborou com produções voltadas para o cinema e a TV.

wikimedia commons/ Harald Krichel

Marcelo Rubens Paiva cresceu em uma família envolvida com política e intelectualmente influente. Seu pai, Rubens Paiva, foi um deputado federal cassado após o golpe militar de 1964, enquanto sua mãe, Eunice Paiva, se tornou uma importante defensora dos direitos humanos. Entretanto, sua infância foi marcada pelo trauma causado pela repressão política durante a Ditadura Militar.

arquivo pessoal

Em 20 de janeiro de 1971, homens armados que se identificaram como integrantes da Aeronáutica invadiram a casa de Rubens Paiva, no Rio de Janeiro, e o prenderam sem apresentar mandado judicial. O ex-deputado foi levado para instalações militares e depois transferido para o DOI-CODI, órgão de repressão da ditadura militar, onde foi torturado. Ele nunca mais foi visto nem seus restos mortais foram encontrados.

arquivo pessoal

Sua esposa, Eunice Paiva, e a filha Eliana também foram presas no mesmo dia. Eunice ficou incomunicável por doze dias, enquanto Eliana foi libertada no dia seguinte. Com toda a repercussão, o caso se tornou um dos episódios mais conhecidos da violência praticada pelo regime militar brasileiro.

arquivo pessoal

Outro trauma na vida de Marcelo aconteceu em 1979, quando ele tinha apenas 20 anos e sofreu um grave acidente, que mudou completamente sua vida. Durante um mergulho em um lago, ele bateu a cabeça em uma pedra, lesionou a medula espinhal e ficou tetraplégico.

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O processo de recuperação física e emocional inspirou o livro autobiográfico “Feliz Ano Velho”, publicado em 1982. A obra foi um grande sucesso editorial, ganhou adaptações para o teatro e, durante décadas, foi considerado o livro mais famoso e de maior sucesso de Marcelo Rubens Paiva.

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Em 2015, Marcelo lançou “Ainda Estou Aqui”, obra centrada na trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, e no desaparecimento de seu pai durante a ditadura militar. O livro reconstrói a violência sofrida pela família Paiva após a prisão do pai pelos órgãos de repressão do regime militar. Ao mesmo tempo, destaca a força de Eunice, que dedicou décadas à busca por verdade e justiça, enquanto Eunice perde gradualmente a memória por causa do Alzheimer.

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O livro foi muito elogiado pela crítica, venceu o Prêmio Jabuti em 2015 e se tornou uma das principais obras sobre a Ditadura Militar no Brasil. Em 2024, ele ganhou uma adaptação para o cinema intitulada 'Ainda Estou Aqui”, dirigida por Walter Salles e estrelada por Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva e por Selton Mello como Rubens Paiva. Já a versão mais velha de Eunice foi interpretada por Fernanda Montenegro.

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Assim como no livro, o filme retrata a história da família Paiva, com foco em Eunice Paiva, advogada que se transforma em ativista política após a prisão e o desaparecimento do marido durante a ditadura militar. O longa estreou no Festival de Veneza em 1º de setembro de 2024, onde recebeu dez minutos de aplausos consecutivos do público.

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Internacionalmente, 'I'm Still Here', como é chamado, recebeu muitos elogios da crítica internacional e participou da temporada de premiações nos Estados Unidos. A atuação de Fernanda Torres foi um dos pontos mais elogiados do longa e garantiu a ela o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro, um feito histórico para o cinema brasileiro.

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No Oscar, “Ainda Estou Aqui” fez história ao vencer o prêmio de Melhor Filme Internacional, a primeira vez que o Brasil conquistou a categoria. Além disso, Fernanda Torres recebeu indicação ao Oscar de Melhor Atriz e se tornou apenas a segunda brasileira indicada nesta categoria. A primeira foi a sua mãe, Fernanda Montenegro, indicada em 1999 por “Central do Brasil”.

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