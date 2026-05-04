Galeria Marcelo Rubens Paiva: da tragédia familiar ao sucesso de “Ainda Estou Aqui” No dia 1º de maio de 1959, em São Paulo, nasceu Marcelo Rubens Paiva, escritor, jornalista, dramaturgo e roteirista conhecido, principalmente, por livros como “Ainda Estou Aqui”. Filho do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar brasileira, Marcelo recebeu importantes prêmios ao longo da carreira, como o Jabuti, o Prêmio Shell, o Moinho Santista e o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Com suas obras autobiográficas e relatos sobre memória e política, se tornou uma das vozes mai Por Flipar

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