Rainha dos thrillers: Freida McFadden terá novo livro lançado no Brasil

Nascida em 1978, Freida McFadden celebra sua carreira em plena ascensão e reconhecimento mundial. Médica especialista em lesões cerebrais, decidiu adotar o pseudônimo para separar sua vida profissional da ampla atividade literária e, desse modo, manter discrição. Essa escolha reforça, inclusive, o mistério em torno de sua figura, alimenta a curiosidade dos leitores e fortalece sua imagem como autora multifacetada. Seu verdadeiro nome, portanto, é Sara Cohen.
O sucesso internacional veio com “The Housemaid”, publicado em 2022, que rapidamente se tornou um fenômeno editorial e cultural. O livro vendeu mais de dois milhões de cópias e permaneceu por 83 semanas na lista dos mais vendidos da Amazon, além de 60 semanas no 'The New York Times'. No Brasil, o título foi publicado como “A Empregada” pela Editora Arqueiro.
“The Dinner Party” é descrito como um thriller satírico que brinca com a ideia de múltiplos finais e escolhas narrativas, algo raro no gênero. Ao final de cada cena, o leitor decide entre dois desfechos possíveis, tornando-se parte ativa da história e moldando o rumo da trama. Essa proposta inovadora reforça a habilidade da autora em surpreender, desafiar convenções e reinventar a experiência de leitura.
O lançamento original ocorreu em 1º de abril, Dia da Mentira, reforçando o caráter irônico e imprevisível da obra e criando uma conexão simbólica com seu tom satírico. A escolha da data dialoga com a proposta criativa do livro, que brinca com a verdade e a manipulação narrativa. No Brasil, a edição será publicada em setembro pela Record, com expectativa de grande repercussão entre leitores e críticos.
Freida McFadden é chamada de “rainha dos thrillers” por sua capacidade de criar histórias tensas e cheias de reviravoltas que mantêm o leitor em suspense. Seus livros exploram segredos, manipulações e dilemas psicológicos que revelam a complexidade das relações humanas. Essa combinação conquistou fãs em diferentes países e consolidou sua reputação como uma das autoras mais influentes do gênero.
O estilo da autora mistura suspense psicológico com elementos de crítica social, criando narrativas intensas e provocativas que desafiam o leitor. Em suas obras, personagens comuns enfrentam situações extremas que revelam fragilidades humanas e dilemas morais profundos. Essa abordagem aproxima o público da trama e intensifica o impacto emocional, tornando suas histórias memoráveis.
No Brasil, “A Empregada” consolidou a popularidade de McFadden entre leitores de thrillers e clubes de leitura, tornando-se um fenômeno cultural. O livro foi amplamente comentado em redes sociais e resenhas, ampliando sua repercussão e estimulando debates sobre o gênero. A obra inspirou um filme com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.
A Record aposta em “The Dinner Party” como um dos grandes lançamentos de 2026, com forte campanha de divulgação e expectativa nacional de vendas. A previsão é repetir o sucesso de “A Empregada”, que inclusive inspirou um filme estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.
Freida McFadden integra a lista de autores mais vendidos da Amazon e do The New York Times, com destaque prolongado e consistente que poucos alcançam. Sua permanência por tantas semanas nesses rankings mostra a força de sua narrativa e o alcance global de sua obra. Poucos escritores atingem esse nível de reconhecimento e impacto literário, o que reforça sua posição de destaque.
Casada, Freida vive na cidade de Boston, no estado de Massachussets, com o marido, que é engenheiro, os filhos adolescentes e uma gata chamada Ivy. Apesar do reconhecimento mundial, ela mantém a vida privada longe dos holofotes, revelando poucos detalhes sobre sua rotina doméstica e escolhas pessoais. em meio a um cotidiano multifacetado e inspirador.
O aniversário de 46 anos da autora, em 1º de maio, coincide com a fase mais bem-sucedida de sua vida profissional. Entre a medicina e a escrita, ela construiu uma trajetória singular e inspiradora que fascina leitores em diferentes países. O lançamento de “The Dinner Party” reforça seu lugar como uma das vozes mais influentes do suspense contemporâneo e amplia sua relevância cultural.