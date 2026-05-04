Educação Rainha dos thrillers: Freida McFadden terá novo livro lançado no Brasil O Grupo Record anunciou a publicação no Brasil de “The Dinner Party”, novo livro da escritora americana Freida McFadden, considerada a rainha dos thrillers e que completou 46 anos em 1º/5/2026. A obra, lançada em abril nos Estados Unidos, permite que os leitores escolham os rumos da narrativa, com dois desfechos possíveis em cada cena. A edição brasileira, aliás, chegará às livrarias em setembro, ampliando o alcance da autora no país. McFadden, que já conquistou milhões de leitores com o sucesso Por Flipar

Reprodução Instagram