Artes Mais de 3.400 estátuas: conheça os detalhes do Duomo de Milão A Catedral de Milão, conhecida como Duomo di Milano, é um dos maiores templos góticos do mundo e símbolo da cidade italiana. Sua construção começou em 1386 e levou séculos para ser concluída, envolvendo gerações de arquitetos e artistas. O edifício impressiona pela grandiosidade, com milhares de esculturas e pináculos que adornam sua fachada. O interior guarda tesouros religiosos e artísticos, incluindo vitrais que narram passagens bíblicas. O Duomo é também palco de celebrações religiosas e eve Por Flipar

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