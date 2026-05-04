Atole, a bebida que faz um verdadeiro sucesso no México

Uma vez que a base do atole é o milho, o uso em geral se dá em forma de massa ou farinha, misturado com água ou leite e adoçado com açúcar ou piloncillo a fim de criar uma textura espessa. Especiarias como canela e baunilha são adicionadas para intensificar o sabor, criando, assim, uma bebida deliciosa e que também pode trazer benefícios para a saúde. Afinal, o milho é fonte de fibras, vitaminas do complexo B e antioxidantes naturais, tornando o atole uma alternativa nutritiva para começar o dia